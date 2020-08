Un hommage aux victimes de Beyrouth depuis le port de Nice

Un hommage a été rendu aux victimes de Beyrouth, après la double explosion qui a frappé la capitale libanaise le 4 août. Des fleurs ont été jetées ce soir dans la mer, depuis le port de Nice, en présence de ressortissants libanais, d'Azuréens et d'élus des Alpes-Maritimes.

Le rassemblement avait lieu sur le Quai Amiral Infernet au port de Nice ce vendredi soir à 18 heures. Une centaine de personnes étaient rassemblées pour témoigner de leur solidarité envers les victimes de Beyrouth, les familles endeuillées et les sans-abris, 72 heures après la double explosion qui a frappé la ville.

Reportage Copier

Un moment d'émotion. Des larmes coulent sur certaines joues. Géraldine Ghostine vit entre Nice et Beyrouth, la présidente de l'association Mon Liban d'Azur a prononcé un discours, aux côtés de personnalités politiques : le député LR Eric Ciotti était présent, la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassone, des conseillers municipaux de la ville de Nice dont le conseiller d'opposition RN Philippe Vardon, et les maires de Mougins, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Tourrette-Levens.

Une gerbe de fleurs a été jetée à l'eau par l'Association Mon Liban d'Azur ainsi que des pétales de roses. Juan-Carlo est originaire du Liban, une partie de sa famille réside dans le pays du Cèdre, il tenait à être présent à cet hommage. Il ressent aujourd'hui de la colère après cette catastrophe survenue sur le port de Beyrouth.

Témoignage Copier

Le département des Alpes-maritimes a débloqué une aide d'urgence de 50 000 euros pour aider aux sauvetages et à la reconstruction a précisé en tant que conseiller départemental Eric Ciotti

Eric Ciotti Copier

Si vous souhaitez aider les libanais, vous pouvez faire un don via l'association Mon Liban d'Azur à La Croix Rouge notamment.