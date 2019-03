Un jeune boucher à Avignon pour la candidature de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'Unesco

Il s'appelle Victor Dumas, il a 20 ans et il est passé par Avignon ce jeudi. Il s'est mis dans la tête de faire inscrire l’art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l’Unesco, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Avignon, France

C’est lors des mondiaux de la boucherie à Belfast l’an passé où il a terminé troisième dans la catégorie apprenti que Victor Dumas a eu l’idée de proposer cette inscription. En comparaison des autres candidats étrangers, les français faisaient montre d’un art de la découpe bien plus élaboré techniquement explique t'il : « En France on a une technicité et une précision dans la découpe bien plus poussées que dans les autres pays. Pour une demi bête en France on peut trouver jusqu’à quarante morceaux pendant que dans les autres pays ils vont en trouver que trois ou quatre après le reste va être du haché ou des produits marinés. C’est ce qui fait de la découpe française un art ».

Six étapes choisies avec soins pour illustrer tous les aspects de la profession de boucher

Avec le soutien de la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs c’est dans un minibus décoré à son nom et avec une délégation qu’il parcoure six villes identifiées avec leurs centres d’intérêt autour de sa profession.

Son dossier de candidature sera en fait constitué de toutes les rencontres et expériences de ce tour de France constitué de six étapes.

Le 27 mars parti de Lyon sur le thème de la gastronomie, là où il a suivi sa formation avant d’’être ouvrier dans une boucherie de la Croix-Rousse, il va enchaîner les étapes. Avignon au Centre de Formation des Apprentis pour mettre en valeur l’apprentissage du métier , Brive-la-Gaillarde le 2 avril à propos de la féminisation de la profession à la rencontre de deux sœurs bouchères qui se sont installées là , Nantes le 4 avril à la rencontre de Sébastien Coirier, coach de l’équipe de France de boucherie et Meilleur Ouvrier de France 2015 et dernière étape à Strasbourg le 9 avril pour faire connaissance avec un boucher/chef étoilé au restaurant Le Cerf afin de préparer avec lui en cuisine une côte de bœuf.

Le dossier agrémenté de toutes ces rencontres qui seront aussi filmées sera ensuite déposé le 15 avril au siège de l’Unesco à Paris.

Le minibus de ce tour de France au couleur de la constitution du dossier de candidature de la boucherie française à l'Unesco © Radio France - Jean Michel Le Ray