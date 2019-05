Un Lotois condamné à mort en Irak pour appartenance à Daesh

Occitanie, France

Selon l'AFP, trois Français ont été condamnés à mort dimanche pour appartenance au groupe Etat islamique (EI), un verdict inédit pour des ressortissants de ce pays.

Kévin Gonot devenu Abou Sofiane

Kévin Gonot, âgé de 32 ans, est né à Figeac. Se faisant appelé "Abou Sofiane", il avait été arrêté en Syrie aux côtés de son demi-frère, sa mère et son épouse et une nièce des frères Clain. Les frères Clain, Fabien et Jean-Michel, avaient eux revendiqué les attentats de novembre 2015. Tués récemment en Syrie.

L'AFP précise que Kévin Gonot est entré illégalement en Syrie via la Turquie selon ses dires. Il a rejoint le Front al-Nosra (ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie) avant de prêter allégeance au "calife" de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi. Celui qui se faisait appeler Abou Sofiane au sein de l'EI a indiqué avoir été blessé au ventre lors de la bataille de Kobané, en Syrie, en 2015. Il a assuré au juge avoir ensuite été transféré à Mossoul, la "capitale" de l'EI en Irak de 2014 à 2017 pour y être hospitalisé et non pour y combattre. En France, il a déjà été condamné en son absence à neuf ans de prison, selon le Centre d'analyse du terrorisme (CAT) à Paris.

Selon la loi irakienne, les trois condamnés à mort ont 30 jours pour faire appel.