Un migrant sur 40 perd la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe

Ces derniers jours, 5.000 migrants ont été secourus en Méditerranée. Un sur 40 perd la vie en essayant de rejoindre les côtes européennes, contre un sur 137 l'an dernier.

L'image a fait le tour des médias du monde entier. Un homme repêché par des gardes-côtes italiens alors qu'il s'accrochait désespérément au gouvernail d'un bateau, paralysé par le froid. Ces derniers jours, 5.000 migrants ont été secourus en Méditerranée.

40% de migrants en plus sur les côtes italiennes

Ils sont beaucoup moins nombreux que l'an dernier à rejoindre les côtes européennes, sauf en Italie. Là- bas, la situation est préoccupante. Depuis le début de l'année, plus de 46.000 candidats à l'exil ont débarqué sur les côtes de la péninsule, en provenance d'Afrique. Un nombre en hausse de 40% par rapport à l'an dernier, selon les chiffres des Nations Unies.

A l'arrivée des beaux jours, chaque année, ils sont très nombreux à tenter de nouveau la traversée depuis la Libye. Des vagues de milliers de migrants. L'an dernier déjà, quasiment jour pour jour, plus de 13.000 personnes avaient été secourues en une semaine.

Des traversées de plus en plus mortelles

Selon les chiffres des Nations Unies, plus de 1.300 migrants sont morts depuis le début de l'année en tentant de rejoindre les côtes européennes (l'Italie, la Grèce ou l'Espagne). Sur tous ceux qui embarquent à bord de canots pneumatiques, un sur 40 perd la vie dans les eaux de la Méditerranée, contre un sur 137 l'an dernier.

Même si les migrants sont bien moins nombreux à débarquer sur les côtes, en Grèce notamment, la mortalité a donc plus que triplé et c'est le périple vers l'Italie qui est le plus dangereux.

Des enfants de plus en plus nombreux

Un constat préoccupe les ONG en ce moment : dans les embarcations de fortune, il y a de plus en plus d'enfants. Selon l'Unicef, le nombre d'enfants réfugiés et migrants voyageant seuls (sur terre comme sur mer) a été multiplié par cinq depuis 2010. Beaucoup prennent la mer sans être accompagnés. 9 enfants sur 10 arrivés en Italie ces derniers mois ont débarqué sans leur parents. Ils sont donc souvent victimes du chantage des passeurs, de violences et d'abus sexuels.

Un plan d'action pour protéger les jeunes migrants

Vendredi dernier, le Conseil de l'Europe a pris en main le dossier, en adoptant un plan d'action. Les 47 Etats membres s'engagent à accompagner ces enfants en danger. Et pour mettre en oeuvre ce programme ambitieux, trois grandes priorités : les protéger, leur garantir des droits et améliorer leur intégration dans les pays d'accueil.

Sur les 3 millions d'euros du budget total, un tiers est réservé à l'éducation.