Un millier de Sarthois et des témoignages au Mans en soutien à l'Ukraine

"Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, je n'ai déclaré que vingt personnes à la préfecture", avoue au micro l'Ukrainienne à l'origine de ce rassemblement. Face à elle, sur la place Aristide Briand du Mans ce samedi 26 février, un millier de personnes sont venues affirmer leur soutien à l'Ukraine et dénoncer l'offensive russe. En silence, la foule écoute son discours. "Ces journées sont extrêmement difficiles, on regarde les informations, on dort peu et on mange très mal."

La foule a écouté en silence les différents discours © Radio France - Raphael Cann

Le micro passe de main en main. Plusieurs Ukrainiennes prennent la parole pour raconter le quotidien de leurs proches. Après ces discours, elles sont nombreuses à avoir les yeux rougis par les larmes. "Mon grand frère habite dans une ville où il y a beaucoup de bombes chaque jour, mes amis qui habitent à Kiev sont réfugiés dans le métro", raconte l'une d'elle. "Dormir dans le métro pour être en sécurité, ce n'est pas normal en 2022."

Prendre les armes

Malgré les jours qui passent, le choc de cette invasion reste fort. "Je ne peux pas me le mettre dans la tête, dés que j'en parle je tremble", explique Inna, une Ukrainienne installée au Mans depuis 11 ans. "Si j'avais la possibilité, je prendrais les armes et j'irais là-bas, mais je ne peux pas. On a du courage, mais on n'est pas assez forts contre la Russie."

"Mon papa a pris un pistolet et maintenant il reste au bord du village pour attendre les soldats russes", raconte Anastasiia. "On héberge deux familles, mais on n'a pas beaucoup de place, tout le monde est caché dans la petite cave." Mariia, fraichement diplômée de l'université du Mans, essaye plutôt de convaincre sa mère de fuir le pays. "Je me réveille chaque heure pour voir si elle est connectée à Internet, je l'appelle quand je peux, heureusement elle répond à chaque fois pour me dire que tout va bien et me calmer."

Plusieurs manifestants ont déposé des bouquets de fleurs © Radio France - Raphael Cann

Des Russes étaient également présents pour affirmer leur opposition à cette guerre. "Tous mes amis, tous les gens qui réfléchissent et qui n'ont pas peur, nous condamnons tous cette invasion." précise Maria, une franco-russe installée au Mans depuis 15 ans. "Certaines personnes se font zombifier et commencent à ressortir exactement le discours que les médias officiels nous imposent." Elle se dit inquiète de cette dérive, comme en témoigne la décision ce samedi du régulateur russe des médias d'interdire l'emploi des termes "invasion" ou de faire référence à des civils tués par l'armée russe.