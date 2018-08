La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances Delphine Gény-Stephann était au pays basque ce jeudi. Elle s'est d'abord rendue à Anglet dans une pépinière d'entreprises, puis à Saint-Jean-Pied-de-Port pour présenter le Contrat de Destination "Côte Atlantique".

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Delphine Gény-Stephann, cette ancienne Ingénieur en chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, aujourd'hui secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire, aime particulièrement le terrain.

Une journée marathon, ce jeudi d'Août, où elle s est d abord rendue sur la commune d'Anglet à la pépinière d entreprises OLATU LEKU qu'elle a visité rapidement avant de s'entretenir autour d une table ronde avec les acteurs du tourisme qui lui ont dressé un état des lieux du tourisme au pays basque.

André Garreta, le Président de la CCi de Bayonne a rappelé aux côtés du maire d'Anglet Claude Olive et de Jean-Pierre Istre le Président de l UMIH, qu'il y a "74.000 lits marchands (..) qu'il y a un manque de lits sur le pays basque. 9.000 emplois à temps plein soit 10% de l'emploi global. Le tourisme dans la Région c est la deuxième filière économique avec 100.000 emplois directs (...)"

Tous ces acteurs du tourisme, la secrétaire d'Etat les a ensuite retrouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port pour un déjeuner de travail et pour présenter le Contrat Destination "Côte Atlantique" signé le 19 juillet dernier lors d'un comité interministériel du tourisme.

Il fédère deux régions : la Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire. Six départements dont les Pyrénées Atlantiques, les Offices de tourisme et les professionnels du tourisme.

Objectif : promouvoir 1200 kilomètres de littoral Atlantique et l'intérieur des terres avec une marque "Côte Atlantique" à destination de l' international, pour séduire la clientèle d Europe du Nord, d Amérique du Nord et asiatique.

Un million d'euros est réservé à ce Contrat "Côte Atlantique".

Un travail sera effectué sur la structuration de l'offre de séjours et un renforcement de la qualité de l'accueil. Des labels vont être lancés, des certifications, il s'agit "d'être plus actifs encore sur Internet, précise Delphine Gény-Stephann, de travailler sur la qualité de l'accueil avec la mise en place de formations aux langues étrangères" (...)

D'ici trois ans, l'objectif pour le gouvernement est d'atteindre plus de 20% de fréquentation étrangère.

Delphine Gény-Stephann Secrétaire d'Etat dans le petit train d'Antoine © Radio France - Muriel Vitel

Enfin, clin d'oeil en pays basque intérieur et avant les "grandes vacances" pour les Ministres et Secrétaires d'Etat, Delphine Gény-Stephann s'est laissée aller à un petit tour en petit train, à Saint-Jean-Pied-de-Port, conduit par Antoine ! Moment de détente aussi avant la dégustation, dans les Aldudes où elle était attendue pour visiter l'entreprise Oteiza.