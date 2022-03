Un moment de répit et de partage pour les Ukrainiens hébergés dans la métropole lilloise

Assis à la même table, sur la péniche de l’association « Le Bus Magique », au bord de la Citadelle de Lille, un groupe d’enfants joue aux cartes, un verre de jus d’orange à la main. Ils parlent ukrainien ou russe et ne se connaissaient pas avant la partie. La guerre en Ukraine les a réunis ici.

Un lieu de sérénité

C’est la première fois que ce petit déjeuner de rencontre est organisé. Pour Emmanuelle Renard-Elmore, organisatrice de l’événement, c’est un moyen de créer du lien entre toutes ces familles : « Le but, c’était d’ouvrir nos portes à la fois aux lillois qui hébergent et aux familles ukrainiennes, pour que tous aient un lieu de sérénité et de convivialité où ils peuvent se retrouver. »

Alors tous les samedis matin, de dix heures à midi, l’association ouvrira sa péniche pour ces moments de partage. Pour Marc Delecroix qui héberge Marina, une ukrainienne qu’il parraine depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, cette réunion est un vrai bonheur : « C’est extraordinaire, Marina est en train de discuter avec une jeune femme qu’elle ne connaissait pas. Pour tous les Ukrainiens qui sont ici c’est quelque chose de fantastique. »

Derrière lui, la fille de Marina est remplie de joie. Elle joue avec des dés dans les escaliers qui mènent à la cale du bateau.

Faire tomber la barrière de la langue

Pour toutes les familles qui hébergent ces réfugiés c’est aussi un moment de satisfaction, alors qu'elles sont souvent frustrées dans les échanges qu’elles ont à la maison.

Ce petit-déjeuner a tissé des liens plus forts. Ceux qui ne parlaient ni français ni anglais ont pu passer par un autre, rencontré à l’instant, pour traduire de l’ukrainien vers l’anglais et commencer à discuter. Sur place, l’association a aussi convié une traductrice ukrainienne pour aider au dialogue.

Igor, un lillois qui héberge une famille, s’est assis à chaque table occupée par des jeunes. Il leur a demandé leurs coordonnées pour pouvoir jouer au foot ensemble dans la semaine : « Le but c'est qu'ils puissent se retrouver entre eux et parler russe et ukrainien parce qu'à la maison on se débrouille en anglais mais c'est un peu la misère. Je ne me rends pas trop compte de leur réalité je pense. »

Un véritable succès

Pour Emmanuelle Renard-Elmore, cette première rencontre est réussie, même si elle s’est vite retrouvée à court de brioches mais elle est sûre « qu'il y en a beaucoup qui vont revenir. Beaucoup sont réservés, très timides, et le fait d'avoir quelque chose d'un peu récurrent ça permet aussi de créer du lien et qu’il se développe au furet à mesure des semaines. »

Le rendez-vous est pris. Chaque samedi de dix heures à midi, la péniche sera réservée à ces moments de vie, à ces petits déjeuners conviviaux.

Martin Chabal