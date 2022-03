Un nouveau convoi d'aide humanitaire quitte Brest pour la Pologne

Un camion rempli de vivres et de produits d'hygiène collectés par l'association Iroise Ukraine est parti ce lundi après-midi de Guipavas (Finistère). Le convoi doit se rendre en Pologne pour aider les victimes qui ont fui la guerre. Le transport a été organisé et offert par l'entreprise Le Saint.

Près d'un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la vague de solidarité ne faiblit pas à la pointe bretonne. Ce lundi, en milieu d'après-midi, un nouveau convoi d'aide humanitaire a quitté la métropole brestoise en direction de la Pologne. Un semi-remorque aux couleurs de l'une des marques du Réseau Le Saint, car le grossiste en produits frais a organisé et financé l'opération.

La générosité des acteurs du territoire

A bord du camion, de la nourriture, des vêtements ou encore des produits d'hygiène collectés dans tout le Nord-Finistère par l'association Iroise Ukraine au profit des victimes de la guerre. En plus des dons de particuliers, de nombreux acteurs locaux se sont mobilisés, comme le collège et lycée Saint-François de Lesneven, la maison de retraite de Plabennec, les mairies de Morlaix, Bohars, Ploudalmézeau, Kernilis et Saint-Méen, des pharmacies ou encore des enseignes de la grande distribution (Super U Brest et E.Leclerc Porte de Gouesnou).