Un patron mosellan dans l'incertitude du Brexit : "Le plus embêtant c'est de ne pas savoir"

Moselle, France

"Si au moins il y avait un plan, on pourrait prévoir". Comme une centaine d'entreprises de Moselle concernées, Thomas Bertschy, le directeur général d'Aquarium System à Sarrebourg, suit avec appréhension la situationentre le Royaume-Unis et l'Union Européenne.

Car le marché outre-Manche représente une part importante de ce spécialiste international dans les produits et équipements pour aquariums. Il y possède même une filiale avec dix salariés depuis 2016, soit quelques mois seulement avant le vote en faveur du Brexit.

Thomas Bertschy subit déjà les effets de cette sortie, notamment à cause des fluctuations cours de la Livre sterling. Il s'interroge sur les futures règles d'échanges commerciaux avec le Royaume-Unis : taxes douanières, normes, logistique..."On est à moins de deux semaines (de la date butoir du 29 mars), et on ne sait pas ce qu'il va se passer" constate-t-il.

Anticiper

Alors en attendant, il tente d'anticiper au maximum. Son objectif : envoyer un maximum de produits en Angleterre, pour y constituer un stock d'au moins trois mois, "parce que demain en cas de Brexit dur, on ne sait pas quand on pourra renvoyer des marchandises."

Le dirigeant tempère toutefois les conséquences pour son groupe d'un "no-deal". "Ce serait très ennuyeux et cela impacterait nos marges", mais Aquarium System commerce avec une soixantaine de pays, ce qui doit permettre de "contre-balancer" un échec des négociations entre Londres et Bruxelles.