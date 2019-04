Un projet de barrière de péage en Normandie pour les Anglais en cas de Brexit dur

Ce sera l'une des conséquences d'un Brexit dur si aucun accord n'est trouvé d'ici au 12 avril prochain. La création d'une barrière de péage pour les anglais à la descente du ferry à Ouistreham. Le péage est un droit que l'on doit habituellement acquitter pour emprunter un ouvrage d'art ou franchir un passage mais dans ce cas précis, applicable aux britanniques, la référence est ancienne. Le mot "péage" était issue en ancien français du latin populaire "pedaticum" qui était , littéralement, "le droit de mettre le pied". Et bien pour mettre le pied en Normandie, les Normands ont imaginé un péage à destination des Sujets de sa majesté.

Il serait construit à Ouistreham, à la descente du ferry et les fonds recueillis devraient permettre, dans un premier temps d'aider à financer le retour de certains vétérans britanniques sur les plages du débarquement l'été prochain, pour le 75ème anniversaire du Jour-J.

Pour la suite, plusieurs pistes sont à l'étude. Et parmi elles, le financement d'un fonds d'aide aux marins-pêcheurs français qui, en cas de Brexit dur, ne pourraient plus aller pêcher sur les côtes anglaises. A raison de 11,16 euros le passage ( soit 10 livres) à payer impérativement en euros, l'argent ainsi recueilli permettrait d'amortir la perte conséquente de ressources en poisson .

Sur le port de Ouistreham les barrières de péage ne sont pas encore installées mais ça n'empêche pas Gary d'être mécontent :

"La France n'est plus attractive, on ira en Espagne, plus en Normandie. On paye trop et on va faire la même chose pour vous en Angleterre !"