Un rassemblement en soutien au peuple iranien devant l'Université de Strasbourg

Devant la faculté de droit à Strasbourg, ce mercredi 30 novembre, quelques étudiants se sont rassemblés en soutien au peuple iranien. La manifestation, initiée par le Collectif de solidarité pour le peuple iranien, avait pour but de "sensibiliser les Strasbourgeois à la condition des femmes dans le pays", explique Kayhan, étudiante à l'Université de Strasbourg et membre du collectif.

ⓘ Publicité

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Scander "Femme, vie, liberté" devant la faculté de droit, c'est protester "contre la violation des droits humains" dans le pays, poursuit l'étudiante. Pour marquer le coup, le collectif s'est muni de tambours, de T-shirt maculés de sang. Par terre, sur de fausses tombes, apparaissent les visages de victimes du pouvoir autoritaire iranien. Des étudiants sont couchés sous des draps blancs, pendant que deux autres sont attachés à des piqués. Une membre du collectif a les yeux bandés, la corde au coup.

Unir les combats

Mathieu Schneider, vice-président Culture, science-société et actions solidaires à l'Université de Strasbourg est "très fier" que cette manifestation a eu lieu sur ce campus. "Si on est une université internationale, on doit savoir pourquoi et comment on fonde cette communauté internationale. Nous acceptons tout le monde, tous les étudiants quelque soit leur confession. Mais on ne peut pas défendre l'idée d'une université dans le monde si on ne s'associe pas aux combats de tous ceux qui voient dans ce qui se passe en Iran un grave danger pour la démocratie."

En septembre dernier, Mahsa Amini, jeune iranienne de 22 ans , est arrêtée par la police des mœurs. Il lui est reproché de ne pas respecter le code vestimentaire strict dans le pays, imposant notamment aux femmes le port du voile en public. La jeune femme ne sortira pas vivante de cette arrestation, qui a déclenché une vague de manifestations. Pour la première fois les autorités iraniennes font état d'un peu plus 300 morts depuis le début des troubles.