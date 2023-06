Un sapeur-pompier de Gironde envoyé en renfort sur les incendies majeurs au Canada

Le Commandant François Castaing s'est envolé pour le Canada le 8 juin dernier, aux côtés d'une centaines d'autres sapeurs-pompiers volontaires français, afin d'aller prêter main forte à leurs homologues canadiens dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. La Canada fait face depuis début 2023 à une séries d'incendies sans précédent à cette période de l'année. Dans tout le territoire Canadien, 5 millions d'hectares de forêts ont été détruits soit l'équivalent de 5 fois la superficie de la Gironde. "Ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'étendue des surfaces, raconte le Commandant basé à la Teste et au Pyla. Nous sommes actuellement sur deux feux, un qui fait 3 000 hectares et l'autre 12 000, ça commence à être impressionnant. Pour nous, ce sont des feux d'une ampleur assez conséquente." La sapeur-pompier girondin est actuellement basé sur un camp dans la forêt au milieu du Québec avec 60 soldats du feu, dont 9 autres Aquitains venus de Dordogne, des Landes, de Charente-Maritime et de Charente.

"Il faut se mettre à la méthode canadienne"

A leur arrivée, les professionnels français ont été accompagnés par les Canadiens pour s'adapter aux stratégies du pays : "On arrive avec nos idées de lutte contre un feu par rapport à ce que l'on sait faire habituellement, mais en fait il faut se mettre à la méthode canadienne qui est la mieux adaptée à leurs massifs, composés de beaucoup de résineux qui ont tendance à repartir très rapidement et fort, et dans lesquels il est compliqué d'accéder." Si, en France, les sapeurs-pompiers attaquent le feu avec des camions grâce à des pistes d'accès à la forêt, au Canada, ce sont des avions canadairs qui attaquent les flammes. Les sapeurs-pompiers se déplacent avec des pick-up ou des hélicoptères au cœur des kilomètres de forêts québécoises pour "éteindre les risques de reprises des feux à l'aide de motopompes" qui puisent l'eau dans les nombreux lacs de la région. Le Canada compte toujours 449 feux actifs dont 226 hors de contrôle.

L'an dernier, 30 000 hectares de forêts et végétation avaient été détruits par les incendies en Gironde. "Evidemment, l'expérience que l'on a pu capitaliser l'année dernière nous sert ici au Canada", raconte le commandant François Castaing. Il devrait être de retour en France dans deux semaines. "Ca permet de repenser un peu nos technique et aussi dans l'organisation du commandement qui est différentes, de l'adapter et de pourquoi pas ramener des choses chez nous", conclut-il.