Un secouriste poitevin en route pour le Liban après les explosions de Beyrouth

Un Poitevin est en route pour porter secours aux victimes de Beyrouth. Deux jours après les explosions terribles survenues dans la capitale libanaise, les secours s'activent toujours pour tenter de retrouver des victimes vivantes dans les décombres. Thierry Schliesselhuber est pompier dans la Vienne mais il est également secouriste bénévole pour Urgence Internationale. L'association basée en limousin a envoyé une vingtaine de ses membres au Liban. L'avion a décollé cet après-midi.

Sur place, le drame a fait 137 morts, et 5.000 blessés. Mais il y a encore énormément de disparus. Parmi les victimes, on dénombre un français mort et 24 autres blessés. Emmanuel Macron s'est rendu à Beyrouth dès ce matin. Le président français entend organiser l'aide internationale. Et promet au passage aux Libanais en colère qui l'ont interpellé sur le sujet qu'il reviendrait le 1er septembre pour vérifier que l'aide proposée par la France est bien distribuée.