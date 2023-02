Un séisme fait plus de 300 morts en Turquie et en Syrie

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé, ce lundi, le sud de la Turquie et la Syrie voisine. La secousse a fait plus de 300 morts dans les deux pays et provoqué de très importants dégâts. Le bilan pourrait encore s'alourdir.