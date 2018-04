Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent, ce vendredi, un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique, sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule.

Une "nouvelle histoire" entre les deux Corées

Kim Jong Un s'est dit "submergé par l'émotion" après avoir franchi la ligne de démarcation en béton, devenant le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée, qui a duré de 1950 à 1953. "Nous nous trouvons aujourd'hui sur une ligne de départ, pour écrire une nouvelle histoire faite de paix, de prospérité et de relations intercoréennes", a déclaré Kim Jong-un, avant que ne débutent les discussions officielles entre les deux dirigeants des deux Corées, toujours techniquement en état de guerre depuis l'armistice de 1953.

Des discussions sur la dénucléarisation de la péninsule

Les deux dirigeants ont eu des discussions "sérieuses et franches" sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et sur une paix permanente entre les deux pays, a indiqué un responsable sud-coréen. Les deux parties ont travaillé à la rédaction d'un communiqué commun et les deux dirigeants en feront l'annonce lorsqu'il sera établi, a déclaré Yoon Young-chan devant la presse.

Un moratoire sur les essais nucléaires

Samedi, Kim Jong Un a annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques à longue portée, affirmant que les objectifs étaient atteints. Il a également annoncé la fermeture du seul site nord-coréen connu d'essais nucléaires. Mais certains experts soupçonnent que le dernier test, en septembre, l'aurait rendu inutilisable. Séoul a également souhaité que le sommet soit l'occasion de discuter d'un traité de paix pour mettre fin officiellement à la guerre. La reprise des réunions de familles séparées par la guerre pourrait également être abordée.

Un prélude à la rencontre avec Donald Trump

Ce sommet doit être le précurseur d'un face-à-face très attendu entre M. Kim et le président américain Donald Trump. M. Moon a saisi la branche d'olivier olympique pour lancer le dialogue avec Pyongyang, expliquant que le sommet intercoréen servirait de base à la réunion entre le Nord et Washington. La Maison Blanche a souhaité que le sommet débouche sur un "futur de paix et de prospérité pour toute la péninsule coréenne". Le président Trump a exigé que le Nord renonce à ses armes nucléaires et Washington réclame que la dénucléarisation soit totale, vérifiable et irréversible. Mais le directeur du secrétariat de la présidence sud-coréenne Im Jong-seok a prévenu jeudi que rien n'était gagné.