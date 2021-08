Un Tourangeau part à Haïti pour l'ONG des Pompiers de l'Urgence Internationale

Près de 1 500 morts et des milliers de blessés, plus de 37 000 maisons détruites, ce séisme a dévasté le sud-ouest d'Haïti

Des bâtiments éventrés, des dépouilles coincées dans les décombres, Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde a encore une fois été victime ce week-end d'un dramatique tremblement de terre. Un puissant séisme de magnitude 7,2 qui a fait près de 1 500 morts et des milliers de blessés selon un bilan encore provisoire. Plus de 37 000 maisons sont détruites.

Moins de 5 jours après la catastrophe, l'ONG des Pompiers de l'Urgence Internationale fait partir sur place une première équipe. Trois hommes, un médecin, un sauveteur-déblayeur et notre infirmier tourangeau décollent ce mercredi matin d'Orly. Leur mission, jouer en quelque sorte les éclaireurs pour préparer l'envoi d'autres sauveteurs plus nombreux.

Des gangs sont en train de faire des pillages", Guillaume Thibault

"Ils vont reconnaître les lieux", explique Guillaume Thibault, pompier volontaire à Montbazon et vice-président des Pompiers de l'Urgence Internationale. "Savoir si les 170 km entre Port-au-Prince la capitale et la zone sinistrée sont praticables". Et surtout, si la sécurité est garantie. " Des gangs haïtiens sont en train de faire des pillages. Déjà, qu'en temps normal, il y a de l'insécurité, mais là ça se complique encore plus."

Selon la situation sur place, l'ONG décidera ou non d'envoyer une équipe de 10 à 15 personnes qui partiraient ce lundi. " Avec des chiens de recherche, des infirmiers et des médecins, et des sauveteurs-déblayeurs." Aidés également par des drones.

Les Pompiers de l'Urgence Internationale, basés à Limoges, font partie d'une trentaine d'équipes internationales de secours toutes référencées par les Nations Unies.