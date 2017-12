Trois personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées lundi, dans l'accident spectaculaire d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une portion d'autoroute au nord d'Olympia, la capitale de l'Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis).

Le train qui assurait la liaison entre Seattle et Portland, dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis, a déraillé lundi vers 7h40 locales (16H40 à Paris), en passant sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute. L'accident, spectaculaire, a causé la mort de trois personnes et en a blessé une centaine d'autres.

Des rames tombées du pont

Plusieurs rames du train sont tombées du pont sur la chaussée. Quelque 77 passagers et sept membres d'équipage se trouvaient à bord du train, selon les autorités. Le convoi de 12 voitures et deux locomotives s'est désagrégé sous l'impact et plusieurs compartiments sont tombés de part et d'autre du pont, tandis que d'autres ont terminé leur course en travers des rails.

Photos from scene of amtrak passenger train derailment pic.twitter.com/gd09MzLCC6 — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) December 18, 2017

Cinq véhicules et deux camions endommagés

Cinq véhicules et deux camions qui roulaient sur l'autoroute ont également été endommagés. Les secouristes ont "fouillé toutes les voitures" et certaines personnes étaient "très grièvement blessées", a indiqué Brooke Bova, la porte-parole de la police de l'Etat de Washington lors d'une conférence de presse, laissant entendre que le bilan pouvait encore évoluer.

Tout d'un coup, on a entendu des grincements et on s'est sentis descendre une colline. Puis on a été propulsés" - Un rescapé de l'accident

Nous venions de passer la ville de DuPont et je pense qu'on arrivait dans une courbe", a témoigné Chris Karnes à la télévision locale KIRO-TV. "Tout d'un coup, on a entendu des grincements et on s'est sentis descendre une colline. Puis on a été propulsés sur le siège devant nous, les fenêtres ont explosé, on s'est arrêtés, de l'eau coulait du train et les gens hurlaient". "Les voies sur cette ligne devaient être modernisées pour supporter les grandes vitesses", a-t-il ajouté.

Un voyage inaugural pour le train

Cette voie avait été en partie rénovée pour augmenter la fréquence des trains et c'était le voyage inaugural de ce convoi parti de Seattle. Le département des transports de l'Etat a assuré dans un communiqué que les voies avaient subi "des semaines d'inspection et d'essais". Le train était équipé de la technologie pendulaire, qui permet d'atteindre une plus grande vitesse. Selon la compagnie ferroviaire Amtrak, le train était aussi équipé d'un système de limitation de vitesse ou d'arrêt automatique en cas de situation dangereuse. Mais celui-ci ne fonctionne pas encore sur tout le tronçon. Plusieurs responsables locaux s'étaient inquiétés de la vitesse de ces trains dans des zones d'habitations denses.