Un train déraille en Ecosse, plusieurs "blessés graves"

Un train a déraillé ce mercredi matin, dans le nord-est de l'Ecosse. "C'est un incident extrêmement grave" a déclaré la Première ministre écossaise sur Twitter. Devant les députés écossais, Nicola Sturgeon a ensuite précisé que "des informations préliminaires" faisaient état de "blessés graves".

L'incident a eu lieu près de Stonehaven, dans l'Aberdeenshire, une zone touchée par des inondations. Selon la BBC, au moins une trentaine de véhicules se sont rendus sur place. Des volutes de fumée se dégageaient des lieux de l'accident, dans une zone vallonnée.

Aucune piste n'a été évoquée concernant la cause de l'accident, mais des sources citées dans les médias britanniques évoquent un possible lien avec les conditions météorologiques dans la région. De fortes chutes de pluie et des orages sont survenus dans la nuit de mardi à mercredi en Ecosse, qui ont provoqué des inondations dans la zone et causé des retards dans le trafic ferroviaire. Un glissement de terrain s'est produit à Carmont, non loin des lieux de l'incident.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a réagi et s'est dit "attristé d'apprendre l'incident très grave dans l'Aberdeenshire", transmettant ses "pensées" aux victimes.

Le train, composé d'une locomotive et quatre voitures, était parti à 6h38 heure locale d'Aberdeen, à destination de Glasgow.