Un "tsunami" artificiel fait 44 blessés dans une piscine en Chine

Des dizaines de personnes ont été emportées par un "tsunami artificiel" alors qu'elles se baignaient dans un parc aquatique à Jilin, dans l'est de la Chine. L'accident, dû à une "défaillance mécanique" selon un porte-parole du parc, a fait 44 blessés.

Si la plupart ne souffrent que de légères contusions, cinq personnes ont été hospitalisées notamment pour des fractures. Les autorités locales ont ordonné la fermeture de ce bassin le temps de l'enquête. Cette piscine à vagues est l'une des principales attractions de ce parc aquatique. Selon un porte-parole du site, une "défaillance mécanique" serait à l'origine de l'accident.