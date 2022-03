"Un véritable élan citoyen" pour les réfugiés constate le consul honoraire d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine

Depuis le début de l'offensive russe , le Consulat d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine a reçu "plusieurs centaines d'appels par jour et plusieurs milliers d'emails", relève le consul honoraire d'Ukraine pour notre région, Laurent Fortin, invité de France Bleu Gironde, ce lundi matin. "Un vrai élan citoyen", poursuit-il pour offrir qui de la nourriture ou des vêtements, qui un hébergement : "on en est à plusieurs centaines d'offres allant de la simple chambre avec sanitaires jusqu'à la maison entière pour accueillir des familles".

La générosité des habitants de Nouvelle-Aquitaine, "il faut qu'elle s'inscrive dans le temps long", explique Laurent Fortin, car, même si la guerre cesse rapidement, il faudra reconstruire et les besoins resteront conséquents. Mais il n'est pas inquiet, face à cet "élan d'une très grande ampleur", "il ne va pas s'émousser dans le temps, assure-t-il, parce que les citoyens voient qu'on a la guerre aux portes de l'Europe". Laurent Fortin invite d'ailleurs les habitants de la Région à poursuivre leurs dons, en médicaments à remettre à la protection civile, et en denrées non périssables, avec des points relais à Mérignac et à Darwin à Bordeaux.

