Un violent séisme au Maroc fait plus de 630 morts et déclenche la panique à Marrakech

SAID ECHARIF

Un tremblement de terre a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le séisme, de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter selon l'Institut de géophysique américain, a son épicentre au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. Selon un nouveau bilan officiel provisoire du ministère de l'intérieur, 632 personnes ont trouvé la mort et 329 sont blessées.

Le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. La secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population.

Les images diffusées par les médias et les témoins sur les réseaux sociaux montrent d'importants dégâts dans plusieurs villes. Une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, au coeur de Marrakech, faisant deux blessés. Une correspondante de l'AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques.

A Marrakech, des personnes dorment dans les rues après le séisme du 8 septembre 2023. © AFP - FADEL SENNA

"Les tables ont commencé à trembler, les plats à voler"

"On se promenait à Jemaa el-Fna quand la terre a commencé à trembler, c'était vraiment sidérant comme sensation", raconte à l'AFP une habitante de Marrakech, "j'ai au moins dix membres de ma famille qui sont morts à Ijoukak (commune rurale d'Al-Haouz, NDLR)". Une touriste anglaise, installée à la terrasse d'un restaurant avec des amies, a vu "les tables trembler, les plats voler, on a paniqué". Elle n'a pas pu atteindre son dans la médina, car "il y avait des débris de partout".

Alia, une Toulousaine interrogée par France Bleu Occitanie a passé la nuit dans la rue avec ses soeurs. Elle a ressenti le séisme dans le riad où elle résidait : "C'était la panique, tous les touristes sont sortis de leur chambre. On est sorti dans la rue vers 23h, à moitié en pyjama, avec une bouteille d'eau et nos passeports". Elle décrit les familles qui se sont installés sur les trottoirs, sur la route avec des couvertures et des lits de camp.

Le gouvernement appelle les habitants à rester à l'extérieur, en cas de réplique du séisme. "Ce qui explique le lourd bilan, c'est l'heure du tremblement de terre" souligne, ce samedi sur franceinfo, le Français Eric Zipper, le président de l'ONG Corps mondial de secours, "les gens ont été pris dans leurs maison, ils n'étaient pas dehors."

L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a fait part sur X (anciennement Twitter) de "sa solidarité avec le Maroc et le peuple marocain amis".