Une aide-soignante de l'hôpital de Laval se prépare à partir aider les victimes du séisme au Maroc

La mobilisation se poursuit en Mayenne en faveur des victimes du séisme au Maroc. Plus de 2.600 personnes sont mortes, d'après le dernier bilan des autorités marocaines ce lundi 11 septembre. Une cagnotte en ligne a par exemple été lancée par l'association franco-marocaine de la Mayenne. Des Mayennais se préparent également à partir aider les équipes secouristes au Maroc, dès que le pays aura donné son feu vert. Élodie, une aide-soignante de 29 ans qui travaille aux urgences de l'hôpital de Laval et qui est aussi pompier volontaire depuis 10 ans, fait partie de la liste des volontaires.

ⓘ Publicité

"Je serais capable d'annuler mes vacances"

Élodie n'a pas hésité une seconde quand les pompiers de la Mayenne ont lancé un appel aux bénévoles, ce samedi 9 septembre. Elle est pompier volontaire depuis dix ans et elle se sent prête à affronter la situation au Maroc. "Les familles, ça va être compliqué, mais le sujet de la mort, ça ne me fait pas peur. Voir des gens qui sont décédés, malheureusement, ça me fait mal, mais si on peut aider les autres qui sont encore vivants... Je me dis qu'il y a toujours des gens qui sont dans le besoin", affirme Élodie.

Cette jeune de 29 ans ne connaît pas d'autres Mayennais prêts à partir en mission au Maroc, mais ça ne l'a pas freinée au moment de se porter volontaire. "Au sein des pompiers ou au sein de l'hôpital, je n'ai pas de collègues ou de pompiers qui m'ont dit : je serais bien partie avec toi, non, c'est une décision seule. Et c'est même une motivation toute seule qui me pousse à vouloir partir pour pouvoir aider", explique-t-elle.

Élodie est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Cette aide-soignante est donc très flexible. Il lui reste juste à préparer sa valise. "Je ne sais pas ce qu'il va falloir que j'apporte. Je ne sais pas du tout, mais si on m'appelle, je fais un sac vite fait et je pars", anticipe la Mayennaise de 29 ans.

Le feu vert des autorités marocaines se fait attendre, alors cette aide-soignante reste sur le qui-vive. "J'aimerais bien être appelée quand même dans les jours à venir puisque je pars en vacances la semaine prochaine. J'aimerais bien ne pas annuler mes vacances. Après, s'il faut partir, je serais capable d'annuler des vacances pour y aller", prévoit-elle. Élodie a prévu de partir quatre jours en Italie la semaine prochaine.