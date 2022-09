Une ancienne gloire du foot brésilien tacle très sévèrement Neymar après sa prise de position pro-Bolsonaro

Neymar est l'objet d'une vague de critiques au Brésil mais aussi dans une partie du monde. Une indignation collective suite depuis à son soutien au président sortant Jair Bolsonaro hier, via une vidéo les réseaux sociaux. Dimanche, le Brésil est appelé à voter pour l'élection présidentielle. Bolsonaro, qui est en ballotage assez défavorable dans les sondages, a bien sûr reçu ce soutien avec le sourire et il s'est fendu d'un tweet "Merci, @neymarjr!". Neymar qui, faut-il le rappeler, pèse sur les réseaux sociaux avec plus de 250 millions de fans.

"Qui soutient ce gars est égal à lui"

Cette prise de position de Neymar qui encourage les gens à voter pour l'extrême droite ne passe vraiment pas chez certains. Walter Casagrande est un ancien joueur international (un des initiateurs de la Démocratie corinthiane), légende auriverde notamment pour son engagement politique pro-démocratie. Il soutient l'ex-président de gauche Lula pour cette élection. Interrogé par France Inter, Casagrande a fustigé Neymar :

C'est une des choses les plus terribles qu'un joueur de football puisse faire. Son discours n'est pas pervers, mais l'homme qu'il soutient est pervers. L'homme qu'il soutient est raciste, homophobe, il a mis des armes dans la rue, il agresse les femmes. Et donc malgré tout, il a la lâcheté d'enregistrer une vidéo de soutien. Le peu de lumière que Neymar a ici, les gens qui l'aimaient bien, c'est terminé. Même s'il offre une coupe du Monde au Brésil, il va entrer dans l'histoire comme un soutien à un président-candidat néfaste, menteur. Qui soutient ce gars est égal à lui, Neymar est le miroir de Jair Bolsonaro.

Neymar répond à ses détracteurs

Un peu plus tôt dans la journée, Neymar s'est senti obligé de réagir au vu de la vague d'indignations. Sur Twitter, l'attaquant du PSG tente de parler de démocratie et pointe du doigt celles et ceux qui le critiquent sur sa prise de position : "Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie. Va comprendre..."

