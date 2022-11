Une Anglaise du Gers ne peut plus voter nulle part à cause du Brexit, elle saisit la justice

Alice élève des chevaux, et cultive du blé et du tournesol dans le Gers depuis 22 ans.

Elle a gardé le goût des porcelaines, le visage de feue la Reine apparait bien sur une tasse au-dessus de la cheminée, non loin d'une petite cabine de téléphone rouge londonienne en déco dans la cuisine. Et Alice Bouilliez a conservé sa nationalité, elle est Anglaise et le restera. C'est vrai, elle aurait pu demander à être naturalisée française, cela aurait résolu une partie de ses problèmes. Mais elle ne veut pas renoncer aux droits qu'elle avait encore il y a deux ans, ses droits de citoyenne européenne en France.

Bien plus que le droit de vote

À 63 ans, cette dame aux cheveux longs et gris originaire de la région de Brighton est mariée depuis 38 ans à Dominique, un Lillois avec qui elle a trois enfants et quatre petits-enfants. Après s'être rencontré outre-Manche, le couple pose ses valises pour de bon en France en 1983, d'abord en Isère et depuis 2000 dans le Gers, à Thoux, dans une ferme près d'un lac de l'Isle-Jourdain, à 50 kilomètres à l'ouest de Toulouse. Alice élève des chevaux, des destriers gascons, et cultive du blé et du tournesol. Mais elle, l'épouse d'un conseiller municipal, ne peut plus voter aux élections locales. Elle n'a pas pu désigner le maire de son village en 2020.

Avant le Brexit, j'avais des droits et des obligations. Maintenant, je n'ai plus que des obligations.

Le Brexit , voté par référendum en 2016 et entré progressivement en vigueur entre février 2020 et janvier 2021 a en effet privé l'ensemble des Britanniques du droit de vote aux élections locales en France, puisqu'ils ne sont plus européens. Et la législation anglaise prévoit que tout ressortissant vivant depuis plus de 15 ans à l'étranger n'a plus le droit de voter aux élections britanniques. Au delà du droit de vote, c'est une myriade de choses qui pourrissent désormais la vie des Anglais à l'étranger. En premier lieu, la santé. Les non-européens ont un accès aux soins plus restreint, et plus onéreux. "Je connais des Anglais qui ne vont plus voir le médecin ou le dentiste de peut de devoir payer de leur poche, faute de complémentaire. Des gens sont morts à cause de ça", assure la sexagénaire.

Bientôt la Cour européenne des Droits de l'homme

Ne plus être européen, c'est aussi ne plus pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. Si sa fille Esmée habite désormais Cadours (Haute-Garonne) avec ses enfants à quelques kilomètres de Thoux, et son fils William à Fenouillet, son autre fils Georges lui réside en Norvège. Alice doit désormais demander un visa pour voir ses deux petits-enfants. Plus grave, elle qui bénéficiait d'un droit de vivre sans restriction en France, là voilà titulaire d'un titre de séjour. L'un de ses avocats, le Palois Jean-Noël Caubet enrage. "Pour les Britanniques qui comme elle résident dans l'Hexagone depuis des décennies, l'Europe a décidé qu'il fallait un titre de séjour de 10 ans. Alors que n'importe quel Chinois, Sénégalais ou Américain dans la même situation, disposeraient d'un droit de séjour à durée déterminée".

L'Union Européenne crée une minorité nationale qu'elle discrimine, avec des droits chichement comptés. Je finis par croire qu'il y a une sorte d'acrimoonie à l'égard des Britanniques qui ont osé quitté l'UE. Et pour ceux qui sont restés, tant pis pour eux — Me Jean-Noël Caubet

Les avocats d'Alice Bouilliez, qui ont aussi trois autres clients anglais résidant en France, ont d'abord reçu une fin de non-recevoir de la Cour de justice européenne qui considère qu'Alice a bien perdu sa citoyenneté européenne. Le Tribunal judiciaire d'Auch a, mi-novembre, demandé à la Cour de réexaminer le cas de la Gersoise par le prisme de la conformité au principe démocratique européen. Si la Cour de justice évite encore le sujet, alors ils se tourneront vers la Cour européenne des droits de l'homme.

Combien d'Anglais sont partis de France ?

L'Insee dénombrait 148.000 Britanniques résidant en France en 2016 , dont environ 25.000 en Occitanie. Ils n'étaient déjà plus que 136.000 quatre ans après, en 2020. Aujourd'hui, on ignore combien sont repartis outre-Manche à cause du Brexit, mais surtout combien -sans doute plus nombreux- ont fait les démarches pour obtenir la nationalité française. Alice Bouilliez pourrait demander à être naturalisée française, elle ne le fait par "allégeance à sa Majesté" explique celle dont la famille fut proche du Duc d'Edimbourg et de Camilla l'épouse du nouveau roi Charles III.

En 2019, sur l'ensemble de l'Union Européenne et l'espace Schengen, près de 30.000 Britanniques ont été naturalisés, quelques milliers en France. On sait en revanche que près de 100.000 d'entre eux ont obtenu un titre de séjour en France en 2021, pour pouvoir y vivre légalement, comme Alice.

Une démarche similaire à celle de Me Caubet et Me Fouchet a été entreprise par un cabinet d'avocats allemands concernant des Anglais vivant outre-Rhin.