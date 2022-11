Une association des Deux-Sèvres cherche des familles pour accueillir des chiens et chats d'Ukraine

Ils s'appellent Basilio, Kiki, Rubik... ces chats et chiens d'Ukraine cherchent de nouvelles familles. L'association Arche et relais, à Thouars dans les Deux-Sèvres, lance un appel pour trouver des familles d'accueil temporaires et des adoptants. "On a des contacts là-bas au sud de Kiev , la situation est très grave. Il y a des bombardements, des coupures d'électricité ce qui engendre de graves problèmes pour les refuges notamment", explique Fabienne, la présidente de l'association.

Des refuges qui sont débordés par ces animaux abandonnés par leurs propriétaires obligés de fuir la guerre ou retrouvés dans les décombres. "Ils n'ont rien demandé non plus. Ce ne sont pas des victimes collatérales, ce sont des victimes à part entière de la guerre", insiste cette défenseuse qui appelle à "ne pas rester spectateur. Même si en France il y a aussi des refuges saturés. On ne peut pas laisser ces animaux comme ça, on a le devoir d'agir" .

Décision réfléchie

La présidente d'Arche et relais indique rechercher "des personnes sérieuses, responsables qui n'agissent pas seulement sur un coup de cœur. On peut comprendre que si quelqu'un voit un pauvre chien avec trois pattes, un œil en moins il se dise oh le pauvre j'ai envie de le prendre. C'est une décision qui doit être réfléchie, on accueille un chien mais un chien victime de la guerre qui a subi des tas de traumatismes psychologiques et physiques, ça demande vraiment beaucoup d'attention et un amour inconditionnel".

Les premiers animaux pourraient arriver avant le 15 décembre. Il faut débourser 120 euros avant que l'animal ne soit en France. Cela correspond à la dernière prise de sang de l'animal ainsi qu'au passeport international. Les personnes intéressées sont invitées à contacter l'association par email : archeetrelais@orange.fr