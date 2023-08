Une association humanitaire charentaise s'inquiète de la situation au Niger

Le putsch de la garde présidentielle nigérienne a commencé il y a tout juste une semaine. Après une manifestation hostile devant l'ambassade de France à Niamey dimanche, la situation continue d'inquiéter les Occidentaux.

Des évènements que suit de très près un médecin charentais, le Docteur Serge Boutin, à Mazerolles près de La Rochefoucauld. Depuis près de vingt ans, avec son association "Nord Niger Santé", il s'attache au développement de la région d'Iférouane, une ville immense de 100 000 kilomètres carrés (un cinquième de la superficie de la France), peuplée de touaregs, dans le Nord du pays, aux portes du désert du Ténéré, à 1000 kilomètres de Niamey.

L'association Nord Niger Santé a été créée en 2006, autour d'un projet global : aide aux structures de santé, formation des personnes, agriculture et élevage pour prévenir la famine, éducation. Une "maison médicale" de médecins salariés a été créée, ainsi qu'un laboratoire d'analyses médicales, un cabinet dentaire. Au Niger, un des pays les plus pauvres de la planète, toute aide occidentale est désormais coupée. Serge Boutin craint aujourd'hui, si les paramilitaires s'installent au pouvoir, que le pays ne tombe dans le chaos politique, et sanitaire avec un risque réel de famine pour cinq millions de Nigériens (un cinquième de la population nigérienne), alors que la sécheresse fait des ravages dans le pays.

Le président de l'association Nord Niger Santé craint aussi des répercussions sur l'ordre géopolitique au Sahel : le Niger est coincé entre le Mali, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso. Le Nord Niger et la région d'Iférouane se trouvent au sud de la Libye et de l'Algérie. Des drapeaux russes sont apparus dimanche lors de la manifestation anti-française. Une troupe touareg d'Iférouane devait se produite cette année au festival de Confolens, en Charente. Il n'en est plus question. Mais une autre troupe nigérienne, qui tourne en Europe depuis plusieurs mois, sera bel et bien présente en Charente avant le 15 Août.