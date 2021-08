Une association rochelaise en aide aux sinistrés en Haïti

Le Sud-Ouest d'Haïti a été durement touché, par un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter samedi dernier. Un tremblement de terre qui a tué 1300 personnes, blessé 5000 autres. Le nombre de maisons détruites ou endommagées se comptent par dizaine de milliers. L'association "La Rochelle solidarité internationale" entretien de forte relation avec ce pays depuis une vingtaine d'années maintenant. Pour son président Daniel Groscolas :

"Certains n'ont plus rien à manger depuis samedi" - Le président de La Rochelle solidarité internationale -

"Avec de nombreux glisssements de terrains, plusieurs communes sont coupées du monde. Les axes routiers sont impraticables, il faut utiliser des moyens aériens. J'essaie de me battre pour faire rapidement parvenir de la nourriture sur place. Certains n'ont plus rien à manger depuis samedi. _Nous avons près de 25 personnes en relais de notre association basée à Port-au-Prince. Elles sont en train de constituer ces colis alimentaires d'urgence_. J'espère qu'ils arriveront à destination dans les 24 heures."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Daniel Groscolas s'était rendu en Haïti en 2010, après un tremblement de terre très meurtrier. Plus de 200 000 personnes avaient perdues la vie. Un millier d'enfants orphelins avaient été pris en charge par l'association, et certains ont été adoptés en Charente-Maritime.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine s'était lui aussi rendu en Haïti :

"Je suis encore sous le choc, dans l'émotion. Dans un premier temps, ils ont besoin de matériel, de médecins. Là sur ces aides précises, on ne peut pas agir directement, avec des envois de colis de La Rochelle, mais à moyen terme, avec l'agglomération nous verrons comment procéder. La situation politique est instable. Si l'on vote des aides financières, des subventions, il faudra s'assurer qu'elles arrivent bien là où il y a besoin. On va réfléchir posément à tout cela. On travaille déjà dessus avec Daniel Groscolas."