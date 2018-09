Vaucluse, France

Christian et Arlette n'ont jamais rencontré Raoudatou. Pourtant ils reçoivent régulièrement des nouvelles de la petite nigérienne âgée de 4 ans et atteinte de trisomie. Ce couple de Morières-lès-Avignon donne chaque année 200 euros via l'association Rencontres africaines Provence-Languedoc pour la santé et l'éducation de Raoudatou. Avec la réduction d'impôt pour dons, ils déboursent réellement un peu moins de 70 euros. «Pour nous, c'est une goutte dans l'océan mais pour eux c'est immense», explique Christian.

Aider les laissés-pour-compte du pays le plus pauvre du monde

L'argent des parrains de l'association permet à des familles en grande difficulté de survivre au Niger, pays considéré comme le plus pauvre de la planète. «Pour y être allé, la misère, on la touche de près là bas et en plus ce sont des personnes qui acceptent leur condition», relate Christian. Rencontres africaines Provence-Languedoc parraine une trentaine de personnes : des mères célibataires, veuves ou abandonnées, des orphelins, des enfants handicapés... Les rejetés de la société nigérienne.

12 parrains attendus

En tout, l'association vient en aide à 30 filleuls mais cette année, manquent encore 12 parrains. Pour motiver et rassurer les bonnes âmes, Philippe Pascal, président de l'association, explique que l'association «contrôle tout : on vérifie sur place que chaque euro est bien dépensé pour nos actions». Il a d'ailleurs pu mesurer récemment le poids des actions de Rencontres africaines Provence-Languedoc : «La dernière fois que j'y suis allé, on nous a présenté le premier bachelier issu de nos aides».

Pour contacter l'association, écrivez à Philippe Pascal à phpascal84@yaohoo.fr ou appelez-le au 06.25.64.54.74