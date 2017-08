Une camionnette fonce dans la foule et blesse plusieurs personnes à Barcelone

Une camionnette a foncé dans la foule, ce jeudi à Barcelone, faisant plusieurs blessés. Les secours sont sur place, au chevet de plusieurs personnes allongées au sol. La police a confirmé qu'il s'agissait d'une "attaque terroriste" et demande d'éviter le secteur.

Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés. C'est ce qu'a annoncé la police de Catalogne sur Twitter, précisant qu'il s'agissait d'une "attaque terroriste". "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", a indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. Les autorités demandent d'éviter la zone, pour ne pas parasiter le travail des secours.

Eviteu la zona de les Rambles per tal de no obstaculitzar les tasques dels serveis d'emergències. Seguiu només informació de fonts oficials — Mossos (@mossos) August 17, 2017

La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place. La Protection civile a demandé la fermeture des stations de métro et de train situées dans cette zone des Ramblas.