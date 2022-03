Une centaine de personnes à Orléans pour la paix en Ukraine

"Au moment où on se parle, l'armée russe détruit nos maisons, nos quartiers, nos écoles. Ils tuent mon peuple" Irina, drapeau Ukrainien sur le dos ne peut cacher son émotion. Elle vit en France depuis dix ans, mais elle est Ukrainienne et toute sa famille est encore là bas : "nous sommes en contact tous les jours" explique-t-elle.

La seule chose qui la rassure, c'est qu'ils ne vivent pas dans une région touchée par les bombardements actuellement. Quand elle a demandé à ses parents si ils voulaient venir en Europe, leur refus a été immédiat : "ils disent qu'il veulent aider mon peuple, aider mon pays".

Solidarité

A quelques pas de là, Ingrid se pare des affiches qu'elle vient de faire imprimer "Keep Calm, and Fuck Putin" peut-on lire sur l'une d'elle : "gardez votre calme et envoyez Poutine se faire voir" en français.

Elle est Polonaise et dirige une association qui milite pour la démocratie là bas. A Paris depuis 35 ans, elle était de passage à Orléans ce vendredi mais tenait à venir au rassemblement.

Son association souhaite mettre en place une plate-forme de mise en relation entre des familles Françaises accueillantes et des Ukrainiens qui ont besoin d'être logés.

Avant cela, il fallait déjà agir selon Ingrid, alors, avec les membres de son association et via les réseaux sociaux, elle a mobilisé pour faire réserver le plus de nuitées possibles en logement AirBnb. Personne ne s'y rendra, mais : "ça permet aux familles propriétaires d'avoir un peu d'argent par ce biais". Une opération qu'elle estime réussie "il ne reste plus que quatre AirBnb à Kiev !".