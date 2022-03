Une chirurgienne russe anti-Poutine vit en exil à Angoulême

Une chirurgienne ORL pour les enfants à l'hôpital d'Ekaterinbourg a dû quitter son poste et la Russie après avoir refusé de voter pour Poutine en 2018. Elle a fui les représailles de son soutien à l'opposant Alexeï Navalny. Après être passée en Slovénie, elle est arrivée à Angoulême le 13 février

Une chirurgienne ORL pour les enfants à l'hôpital d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale vit en exil à Angoulême. Ekaterina Bikova, 32 ans, a été limogée de son poste en 2019 parce qu'elle avait refusé de voter pour Poutine aux élections de 2018. Divorcée de son mari fidèle au régime de Poutine, elle a participé à des meetings du principal opposant Alexeï Navalny, et manifesté contre le pouvoir. Elle a été blessée, emprisonnée, et menacée d'être séparée de sa fille Varvara (4 ans et demi) si elle ne quittait pas la Russie.

une demande d'asile politique

Le 6 février dernier, elle a pris le premier avion pour un pays européen, la Slovénie, qui accueille des étrangers malgré la COVID, et pour lequel les billets d'avion sont les moins chers. En Slovénie, elle a passé quelques jours dans l'aéroport, sans savoir où aller. Une famille de voyageurs est venue la voir, et lui a proposé de partir en voiture direction l'Espagne. Sur la route, ils se sont arrêtés à Angoulême, où Ekaterina et sa fille Varvara ont été déposées à la gare. Depuis, elle est hébergée par le 115 (le SAMU social) dans un hôtel d'Angoulême. Sa carte bancaire est bloquée. Elle a déposé un dossier à Poitiers pour obtenir l'asile politique. Mais son passage par la Slovénie complique la situation. Opposante à Vladimir Poutine, elle se dit effarée par l'attaque contre l'Ukraine. Pour elle, le président russe est un meurtrier qui doit aller en prison.

Portrait d'Ekaterina, chirurgienne russe anti-Poutine