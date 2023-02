Une collecte d'urgence lancée à Nancy pour les survivants du séisme en Syrie

Les images qu'il découvre sur les réseaux sociaux lui coupent le souffle. "On est au troisième jour et il y a toujours des familles sous les décombres", se désole Main Kafa, le président de l'association France Syrie Entraide dont le siège est basé à la MJC Lillebonne à Nancy . "Les gens travaillent avec leurs propres mains pour dégager les morceaux de béton, ils entendent des voix qui appellent d'en bas mais ils n'arrivent pas à les faire sortir."

L'association lance une collecte de dons matériels et financiers pour venir en aide aux populations de Syrie, sinistrées après le séisme qui a frappé une partie du pays et de la Turquie lundi 6 février et dont le bilan ce jeudi soir s'élève à plus de 20 000 morts.

Dans un local de la MJC Lillebonne : des sacs de couchage, des couvertures, des médicaments, des béquilles. Les survivants ont besoin de "tout, tout, vraiment tout", insiste Main Kafa. Besoin de vêtements également mais uniquement neufs avec leurs étiquettes, pour qu'ils ne soient pas bloqués à la frontière entre Turquie et Syrie.

"Après une douzaine d'années de guerre, il y a ce terrible tremblement de terre"

"C'est impossible d'acheminer l'aide via la Syrie, via les zones sous le contrôle du régime", explique le président de France Syrie Entraide. Le régime de Bachar al-Assad, mis au ban de la communauté internationale, après presque douze ans de guerre civile qui ont conduit des populations à se déplacer vers la zone aujourd'hui ravagée par le séisme. "Des gens d'autres villes syriennes qui ont subi des bombardements ont laissé leur maison, ont été obligés de se déplacer vers cette zone en espérant qu'ils seraient en sécurité. Mais malheureusement, après une douzaine d'années de guerre et de bombardements, il y a ce terrible tremblement de terre..."

Une première partie de la collecte doit partir dimanche 12 février, en lien avec l' Organisation non gouvernementale SOS Syrie , basée à Bar-le-Duc, et déjà présente dans la région touchée par le séisme. La collecte se poursuit au-delà de cette date.

Les dons matériels sont collectés à la MJC Lillebonne à Nancy et au magasin Bazar d'Alep à Vandœuvre-lès-Nancy. Les dons financiers sont à effectuer à l'ONG SOS Syrie . Renseignements : 06 60 58 79 69 ou contact@sos-syrie.com