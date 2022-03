Une collecte de denrées alimentaires et de matériel médical au profit de l'Ukraine organisée à Mérignac

La mairie de Mérignac organise une collecte de denrées alimentaires et de matériel médical avec l’association Ukraine amitié dans le but de venir en aide au peuple ukrainien, depuis ce mardi. Les habitants de Mérignac et de la Métropole sont donc invités à déposer des dons de denrées non périssables et consommables de suite comme des barres énergétiques, des gâteaux secs, des conserves de plats préparés… et du matériel médical comme des compresses, des pansements, des garrots… à la maison des associations (MDA) de Mérignac. Les personnes qui souhaiteraient faire un don peuvent venir toute la semaine de 9 heures à 18 heures et jusqu’au samedi 5 mars au matin de 9 heures à midi.

L'opération est susceptible d'être renouvelée la semaine prochaine, en fonction de l'évolution des évènements en Ukraine.