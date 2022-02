Une commerçante Nîmoise s'inquiète pour sa famille en Ukraine

Un conflit russo-ukrainien qui touche jusque dans le Gard. Chorick tient une petite épicerie russe et arménienne. Et depuis quelques semaines, elle s'inquiète pour sa famille en Ukraine. Installés près de la frontière russe, ses proches ont peur et n'osent presque plus sortir. Des tensions toujours plus fortes dans les régions de l'Est Ukrainien et un cauchemar qui n'est fini plus pour Chorick. Alors pour se rassurer, la Gardoise appelle sa belle-soeur presque tous les jours. Des échanges toujours très courts de peur d'être espionné.

"J'ai parlé avec ma belle-soeur, elle a peur de parler dans le détail. Elle m'a dit qu'elle avait peur de sortir pour acheter de la nourrir. Pour protéger les enfants, ils restent plutôt dans leur maison enfermée"

L'entrée de l'armée russe en Ukraine dépendra de la situation "sur le terrain", a déclaré, ce mardi, le président russe, Vladimir Poutine. Les diplomates russes vont être évacués du pays. Tandis que les Vingts-Sept Etats-membres de l'UE ont approuvé, ce même jour, " un paquet de sanctions" contre la Russie, a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Une crise loin de se dénouer entre le Russie et l'Ukraine.

Entretien avec Chorick dont la famille vit en Ukraine Copier

Chorick, elle, angoisse pour son beau-frère, sa belle-soeur, leurs enfants et même leurs petits enfants, restés en Ukraine. Seule sa nièce a réussi à fuir avec sa fille, à Moscou. Pour la Nîmoise, c'est déjà une petite victoire, mais derrière le comptoir de sa boutique, elle sert les poings.. Le reste de sa famille ne compte pas partir et abandonner leur maison.

Ils n'ont pas envie de quitter leur maison comme ça. Cela fait longtemps qu'ils y sont. Ma belle-soeur m'a dit "Je reste même si je dois mourir chez moi".

A contrecoeur, Chorick comprend la décision de sa belle-soeur. D'origine arménienne, la famille a déjà connu l'exode. Alors fuir une seconde fois et tout reconstruire, ce n'est pas envisageable.