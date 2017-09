Une "Diada" sous tension à Barcelone

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Barcelone ce lundi après-midi pour la Diada, la fête nationale catalane. En pleine crise avec Madrid, elle tournera certainement à la démonstration de force pro-indépendantiste, à quelques semaines du référendum du 1er octobre.

Cette "Diada" pourrait être la dernière avant l'indépendance. Les partisans de la rupture avec l'Espagne y croient dur comme fer, et profitent ce lundi de la fête nationale catalane pour, comme chaque année, faire étalage de leur puissance dans les rues de Barcelone.

La principale association organisatrice, l'Assemblée nationale catalane (ANC), dénombrait dimanche plus de 1.800 autocars affrétés pour l'occasion, dont plusieurs venus des Pyrénées-Orientales, et environ 400.000 personnes inscrites pour participer à la manifestation.

Cette année, les participants formeront une croix de plus d'un kilomètre en se rassemblant sur le Passeig de Gracia, et la Carrer d'Arago, non loin de la Plaça de Catalunya. Une référence à la croix pour cocher le "oui" sur leur bulletin le 1er octobre, lors du référendum d'auto-détermination convoqué par la Generalitat de Catalunya. Pour l'ANC, la croix est aussi un "symbole de toutes les opportunités du nouvel État en forme de république qui nous attend".

À Madrid, ce scrutin est toujours considéré comme illégal. "Il n'y aura pas de référendum et je ferai tout le nécessaire pour cela, car c'est mon obligation", a répété samedi le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.

Une Diada spectaculaire depuis plusieurs années

Chaîne humaine d'un bout à l'autre de la Catalogne (de la frontière française au Delta de l'Ebre), défilés multiples dans cinq villes différentes, ou simplement marée humaine dans les rues de Barcelone... quelle que soit sa forme, depuis 2012, le rassemblement a mobilisé entre un demi-million et 1,8 million de personnes selon les années et les comptages.

Dans un climat de forte montée de l'indépendantisme, les Catalans commémorent à cette occasion la chute de Barcelone, le 11 septembre 1714, à la fin de la Guerre de succession d'Espagne remportée par le prétendant Bourbon, qu'ils considèrent comme la date de la fin de leur autonomie.