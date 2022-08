Une étoile en hommage à Luciano Pavarotti dévoilée aujourd'hui sur Hollywood Boulevard

Le célèbre ténor italien Luciano Pavarotti, décédé en 2007, fait son entrée sur le fameux Walk Of Fame à Hollywood aux Etats-Unis ce mercredi 24 août.

Le Walk Of Fame d'Hollywood Boulevard va dévoiler, ce mercredi 24 août, une nouvelle étoile sur son trottoir en hommage à Luciano Pavarotti.

La 2 730e étoile d'Hollywood Boulevard, va rendre hommage à Luciano Pavarotti. 15 ans après le décès du célèbre ténor italien, le 6 septembre 2007, Luciano Pavarotti va être honoré, ce mercredi 24 août, sur le Walk Of Fame d'Hollywood Boulevard.

Le fameux trottoir de Los Angeles aux Etats-Unis va célébrer l'un des grands artisans de la musique classique du siècle dernier. En quarante ans de carrière, Luciano Pavarotti a remporté cinq Grammy Awards, récompenses décernées aux meilleurs artistes et techniciens chaque année aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts and Sciences.

On retient notamment ses interprétations de 'O sole mio, une chanson napolitaine de 1898, ou encore La donna è mobile, troisième et dernier acte de l'opéra Rigoletto de Guiseppe Verdi, créé en 1951.