Une étudiante ukrainienne qui vient chanter tous les jours place de l'Horloge à Avignon

Oksana Ohorodnyk est de nouveau venue ce lundi place de l’Horloge. Elle est arrivée à 15h avec sa sono portable , son porte micro et ses pancartes qui dénoncent l'invasion russe dans son pays. La jeune étudiante dispose par terre la liste des affaires de première nécessité pour aider les ukrainiens qui fuient leur pays où encore l’adresse d'un compte en banque où envoyer des dons. Elle a apporté une coiffe traditionnelle avec des fleurs et arbore les couleurs bleu et jaune de l'Ukraine. Les chansons qu’elle interprète sont des complaintes du folklore national.

Chaque ukrainien il va tenir, il va aller au bout pour défendre sa liberté, pour protéger son pays, sa famille et ses enfants - Oksana Ohorodnyk

Elle s’adresse aussi aux quelques personnes qui se sont arrêtées pour l’écouter : « Merci à tous, c’est pour soutenir le peuple ukrainien dans ces moments difficiles et tragiques pour son histoire. Mais nous les ukrainiens on croit bien que demain il y aura un soleil qui va se lever sur notre pays parce que nous, nous sommes en train de nous battre pour la démocratie et la liberté, pour vivre dans notre propre pays, avoir le droit d’élever nos enfants pour la paix. On ne veut pas la guerre. Et quand les soldats russes envoyés par Poutine, ils viennent sur notre terre avec les bombes qui tombes sur nos têtes on va se défendre. Et chaque ukrainien il va tenir, il va aller au bout pour défendre sa liberté, pour protéger son pays, sa famille et ses enfants ».

La jeune étudiante et chanteuse ukrainienne va revenir tous les jours place de l'Horloge, pas forcement aux mêmes heures, pour à nouveau partager les chansons populaires de son pays aujourd'hui meurtri.

. © Radio France - JM Le Ray

. © Radio France - JM Le Ray