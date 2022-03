Une famille ukrainienne d'Odessa accueillie en Charente après avoir traversé l'Europe en voiture

Treize Ukrainiens sont arrivés, dans la nuit de mardi à mercredi, à Lesterps près de Confolens en Charente. Ils sont tous membres de la même famille, et sont venus en voiture d'Odessa, après avoir passé trois jours en Moldavie. Ils se sont installés dans l'ancienne abbaye du village.

Ils sont tous membres de la même famille : treize Ukrainiens viennent d'arriver à Lesterps, près de Confolens en Charente. Grands-mères, parents, enfants en bas âge, sont partis de la ville d'Odessa. Ils ont fait plus de 3500 kilomètres en voiture, après avoir séjourné trois jours en Moldavie. Ils sont désormais hébergés dans l'ancien presbytère de l'abbaye de Lesterps.

Aleksandra dans sa chambre du presbytère de Lesterps © Radio France - Pierre MARSAT

La famille s'est répartie dans les six chambres disponibles de la grande maison. Les quatorze couchages de cette bâtisse qui accueille régulièrement des mariages ou les techniciens du Festival de Confolens, sont tous utilisés. Des objets de puériculture sont à portée de main, surtout des lingettes pour bébés, et des couches. Mais les Ukrainiens ont dû partir précipitamment, et ils n'ont pas eu le temps d'emporter leurs traitements en cours, que ce soit des médicaments pour le coeur ou pour les rhumes des enfants.

Ioulia et le petit Robert, 18 mois © Radio France - Pierre MARSAT

Les treize membres de la famille d'Odessa trouvent leurs marques dans le presbytère du village de Lesterps. Ils vont maintenant demander des statuts de réfugiés politiques à la Préfecture de la Charente. Une démarche qui devrait prendre une dizaine de jours, précise le maire de Lesterps, Daniel Soupizet. Ensuite, il sera bien temps de voir s'ils peuvent travailler, et les enfants iront peut-être à l'école. Le hasard de l'Histoire fait que le village de Lesterps avait accueilli, pendant la Seconde Guerre mondiale, une religieuse, Soeur Saint Cybard, qui avait caché une petite fille juive. Cela se passait à quelques mètres du presbytère.

La stèle du jardin de l'abbaye qui commémore l'épisode de Soeur Saint-Cybard, devenue depuis "Juste parmi les nations" au mémorial de Yad Vashem © Radio France - Pierre MARSAT

