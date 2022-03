Une famille venue d'Ukraine accueillie à Cérences dans la Manche

Les premiers réfugiés venus d'Ukraine commencent à arriver dans le département de la Manche. Depuis mardi 8 mars, une famille est hébergée à Cérences dans l'ancien presbytère de la commune du centre-Manche.

Ce sont deux adultes et sept enfants de 5 à 16 ans qui ont quitté Kiev, le 26 février dernier, deux jours après le début des bombardements et de l'invasion russe.

Thomaz et Eleonora sont Géorgiens. C'est déjà à cause de la guerre qu'ils ont déjà quitté la Géorgie en 2008 pour s'installer en Ukraine, d'abord à Donetsk dans le Donbass puis à Kiev, depuis sept ans. Ils ont pris la décision de partir pour protéger leurs enfants :

Nous habitons à deux kilomètres de l'aéroport de Kiev-Boryspil, là où sont tombées les premières bombes russes le 24 février. On hésitait à partir parce que c'est notre terre, c'est notre vie. Mon mari pensait que ça allait s'arranger, qu'il y aurait des pourparlers. On a vécu pendant trois jours dans la cave. Avec les enfants, on a subi un vrai choc psychologique, c'était très difficile. Et puis, la ville est devenue déserte. On a décidé de partir pour protéger les enfants et qu'ils puissent vivre en paix.