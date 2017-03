Une femme dans la Tamise, le député héros : les témoignages forts de l'attentat de Londres

L'attentat près du Parlement britannique à Londres mercredi a fait cinq morts dont l'assaillant et une quarantaine de blessés. Il a été marqué par des moments particulièrement dramatiques, relatés par les témoins.

La piste du "terrorisme islamiste" est privilégiée au lendemain d'une attaque ayant fait quatre morts en plus de l'assaillant, devant le Parlement britannique à Londres un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles. Une quarantaine de personnes ont également été blessées lorsqu'un homme a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement. L'assaillant, qui a agi seul selon les enquêteurs, et dont l'acte n'a pas été revendiqué pour le moment, a ensuite été "abattu par un autre policier", selon le commandant de l'antiterrorisme britannique.

Parmi les blessés figurent trois lycéens français en voyage scolaire, dont deux sont dans un état grave. Cet attentat a été raconté par de nombreux témoins présents sur place en ce début d'après-midi. "Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s'est mis à courir, nous avons vu un homme d'une quarantaine d'années portant un couteau d'environ 20 centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et on a vu l'homme en sang par terre".

Le député héros

Présent au palais de Westminster au moment de l'attaque, le député conservateur Tobias Ellwood a tenté en vain de sauver le policier poignardé à mort par l'assaillant. "J'ai cherché à stopper l'hémorragie et lui ai fait du bouche-à-bouche en attendant l'arrivée des médecins, mais je crois qu'il avait déjà perdu trop de sang", a raconté l'élu, photographié en plein massage cardiaque avec du sang sur son visage et ses vêtements. "Il avait plusieurs blessures, sous un bras et dans le dos", a-t-il expliqué au Sun. Le député, ancien militaire, avait déjà perdu un frère dans un attentat à la bombe en 2002 à Bali (Indonésie).

Wow this photo is unbelievable, the MP @Tobias_Ellwood trying to save PC #keithpalmer life! The Devastation in one pic #WestminsterAttack 💔 pic.twitter.com/XCBzkO6a5v — Laura Hall (@Rawra8) March 23, 2017

Une femme dans la Tamise

Une femme présente sur le pont de Westminster au moment de l'attaque a terminé dans l'eau glacée de la Tamise, sans doute pour échapper à l'assaillant, qui était parvenu à faucher plusieurs piétons sur le pont avec son véhicule. "Elle a été extraite de l'eau et prise en charge par les médecins. Nous partons du principe qu'elle est tombée ou a sauté du pont", a déclaré l'Autorité portuaire de Londres après l'incident, précisant qu'elle était "grièvement blessée". Steve Voake, un témoin âgé de 55 ans, a raconté avoir vu un corps "dans l'eau entouré de sang".

Bloqués sur le London Eye

Jack Hutchinson, jeune touriste originaire de Boston (Etats-Unis), était sur le London Eye, la grande roue surplombant le pont de Westminster, au moment de l'attaque. "J'ai vu trois corps au sol, et beaucoup de policiers. C'était terrifiant, je ne savais pas ce qui se passait, j'ai d'abord pensé à une attaque à la bombe", a expliqué à l'AFP l'adolescent de 16 ans. Avec ses parents, et des centaines d'autres personnes présentes sur la roue mercredi en début d'après-midi, il est resté coincé trois heures dans une nacelle. "Je ne pense pas remonter un jour sur le London Eye", dit-il. "Mais Londres est un endroit super, et cette attaque n'y changera rien." .

L'évacuation du London Eye après l'attentat du 22 mars 2017 © AFP - Joel Ford

L'homme au 'long couteau'

Rick Longley marchait aux abords du Parlement avant d'entendre "un grand bruit". "Un homme est passé à côté de mon épaule droite avec un long couteau et a commencé à se jeter sur le policier", a raconté l'homme à l'agence britannique PA. "Je n'avais rien vu de tel. Je n'arrive pas à y croire."