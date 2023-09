Une habitante des Deux-Sèvres est invitée à Bordeaux pour la visite du roi Charles III et de la reine Camilla

God Save the King ! Le roi Charles III arrive ce mercredi 20 septembre 2023 en France pour une visite d'État de trois jours. C'est sa première visite dans notre pays depuis son couronnement. Un exercice de diplomatie qui aurait dû avoir lieu en mars dernier mais qui avait été reporté à cause du climat social tendu, notamment par la réformes des retraites. Cette fois-ci c'est la bonne, donc, avec au programme : Versailles, le chantier de Notre Dame de Paris ou encore Bordeaux. Une visite dans la capitale girondine prévue vendredi prochain et à laquelle va assister une habitante des Deux-Sèvres, Wanda. Cette britannique est la représentante de l'Église anglicane dans le Poitou et elle a été invitée à assister à la venue du roi.

Une surprise et un honneur

Wanda Mckerchar, habite à Chef-Boutonne (Deux Sèvres) mais vendredi elle va faire sonner son réveil un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Elle va prendre la direction de Bordeaux. Elle fait partie des quelques privilégiés, invités à faire partie du public pour la venue de Charles III dans la capitale girondine. Il a fallu un peu de temps pour que l'invitation arrive jusqu'à elle, un mail, plusieurs appels de l'ambassade : "j'ai fini par décrocher. Elle m'a dit vous êtes invitée à quelque chose vendredi. Je n'ai pas réalisé que c'était pour la visite du roi Charles III et de la reine Camilla. C'est une surprise ! Pour moi c'est un honneur !" confie-t-elle la voix un peu émue. "Ma vie, c'est sûr, c'est en France. Mais mon cœur est toujours Britannique" résume Wanda.

Wanda a déjà eu l'occasion de voir Elisabeth II

C'est d'autant plus un honneur qu'à 71 ans, Wanda a déjà vu des membres de la famille royale, lors du mariage du Duc de Kent lorsqu'elle était petite, puis plus tard, la reine Elisabeth II en 1977 lors d'une visite dans le Yorkshire au nord du pays. Elle était avec son jeune fils. "Je me suis levée à 5 heures le matin pour aller à Wakefield pour voir la reine. Elle a fait un tour du pays. J'ai vu un monsieur, l'équivalent d'un gendarme. Il m'a vu avec mon fils et il m'a dit - Oh Madame, si vous restez là, la voiture de la reine passe très, très doucement et le petit pourra voir la reine - C'était vrai et c'était formidable et c'était un moment d'émotion" se souvient Wanda, près de 46 ans plus tard.

Des larmes de joie en perspective

Elle sait que vendredi ce sera peut-être pas aussi simple de voir sa majesté le roi Charles III. Il lui faudra là encore un peu de chance : "il va y avoir beaucoup de monde" mais Wanda est impatiente d'être là parmi les autres, d'être dans l'ambiance "C'est important pour moi avoir l'opportunité de voir notre Roi, notre reine" explique Wanda, parce qu'ils sont les souverains mais aussi parce que Charles III est le chef de l'Église anglicane dont elle est la représentante chez nous dans le Poitou. Wanda l'assure, l'émotion sera grande vendredi, "si je le vois, je pense avoir des larmes de joie". "J'ai répété quand on plie le genoux, vers le pied, faire la révérence" ajoute-t-elle, avec un grand sourire dans la voix.

