La lettre d'amour d'un soldat adressée à une certaine Iris a été retrouvée dans un cargo torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le document qui devait être livré aux États-Unis a été reconstitué et restauré par le musée de la Poste britannique, 80 ans plus tard.

Une lettre d'amour retrouvée dans l'épave d'un cargo et reconstituée 80 ans plus tard

C'est une lettre d'amour qui reposait dans un cargo postal à 4.000 mètres de profondeur au large de l'Irlande. Une lettre d'un soldat inconnu à une certaine Iris vivant aux Etats-Unis et qui n'est jamais arrivée à destination. Pour cause, cette lettre – vestige de la Seconde Guerre mondiale – a coulé en 1941 dans le navire qui la transportait après avoir été torpillé par un sous-marin allemand.

Le document d’archive, révélé dans un article du Guardian en février et traduit depuis en français par Courrier International, a été reconstitué 80 ans plus tard grâce au travail du musée de la Poste britannique.

De fragments décomposés en fragment recomposés, on y découvre une correspondance amoureuse :_“Fais attention à toi ma chérie, pas seulement pour toi […] pour moi aussi_, écrit le soldat, stationné au Waziristan, région qui fait aujourd’hui partie du Pakistan. Imagine mes lèvres sur les tiennes et mes bras serrés autour de toi […] espérons que cette fichue guerre sera bientôt finie.”

Cette lettre, les 716 autres que contenait le cargo, tout comme l'équipage ne sont jamais arrivés à destination. Un seul membre en réchappa, rapporte Courrier International. Le bateau, quant à lui, gît toujours à l'endroit où il fut coulé, le 16 février 1941, près des côtes irlandaises où il a été retrouvé en 2011 par l'Odyssey Marine Exploration. L'entreprise américaine, qui a remporté l'appel d'offre pour récupérer l'épave, a également remonté plus de 100 tonnes de lingots d'or, en plus des lettres enfouies, quasiment intactes, dans la cale du bateau "sous des tonnes de sacs postaux et de sédiments, protégées de la lumière, des courants, de la chaleur et de l’oxygène". Seule ombre au tableau, l'histoire ne dit pas si les deux amants ont fini par se retrouver.