Une manifestation des indépendantistes catalans bloque la frontière franco-espagnole au Perthus

La circulation est coupée dans les deux sens ce samedi midi sur la D900 à la frontière franco-espagnole, en raison d’une manifestation indépendantiste "pour la démocratie et la libération des prisonniers politiques".

Le Perthus, France

En cette veille d’élections législatives en Espagne, les indépendantistes catalans sont de nouveau mobilisés. Des manifestations et des actions de blocage sont organisées ce samedi dans plus de 300 villes de la Région, et notamment au Perthus, à la frontière franco-espagnole.

Ce midi, la circulation est coupée dans les deux sens sur la D900, l’ancienne Nationale 9 qui traverse la frontière via le centre-ville du Perthus. Le blocage provoque un important bouchon de plusieurs kilomètres. Les forces de l’ordre demandent aux automobilistes de faire demi-tour.

Cette manifestation qui se veut "festive" a démarré vers 11 heures et prend la forme d'un apéritif géant. Des militants français participent au mouvement, à l'image du vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales Nicolas Garcia. La situation doit revenir à la normale après 13 heures.