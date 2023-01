Une manifestation nationale, organisée à Lyon, contre la répression en Iran

Il s'est jeté d'un pont dans le Rhône, le 26 décembre dernier, après avoir posté une vidéo expliquant son geste comme étant un geste de contestation face à la violence de la répression en Iran. Mohammad Mouradi avait 38 ans et voulait attirer l'attention sur la situation dans son pays. Cet étudiant iranien était marié et installé à Lyon depuis 2019. Lors de la manifestation organisée à Lyon, ce dimanche, en signe de soutien au peuple iranien, de nombreux manifestants auront sans doute leurs pensées tournées vers Mohammad Mouradi.

ⓘ Publicité

"Le régime iranien tue à l'intérieur et à l'extérieur du pays"

Parmi eux, Hadis Nabizadeh. Elle manifestait régulièrement à Lyon, avec lui, depuis la reprise de la répression dans son pays. Cette femme de 40 ans, ancienne journaliste, inquiétée en Iran pour ses reportages habite Lyon et co-organise la marche de ce dimanche qui devrait réunir plusieurs centaines de personnes. Des collectifs de toute la France s'associent aux organisateurs lyonnais.

loading

"Après la mort de Mohammad, on se dit que le régime iranien tue à l'intérieur et à l'extérieur du pays" explique-t-elle, "En fait, on ne pense pas que Mohammad s'est suicidé, on pense que Mohammad s'est sacrifié pour qu'on parle de l'Iran, pour qu'on continue à se battre en pensant à lui".

Une femme tient un portrait photographique lors d'un hommage à Mohammad Moradi, un Iranien qui s'est suicidé après avoir sauté dans le Rhône, le 26 décembre, pour sensibiliser à la situation du peuple iranien. © AFP - Jeff Pachoud

Des "exécutions révoltantes" pour le quai d'Orsay

La veille, samedi, le ministère des Affaires étrangères français a condamné "avec la plus grande fermeté" les exécutions de deux Iraniens, condamnés à mort à la suite de leur participation aux manifestations en Iran. "Ces exécutions, révoltantes, s’ajoutent aux nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes", a déclaré le Quai d'Orsay. "Avec ses partenaires de l’Union européenne, la France appelle les autorités iraniennes à cesser ces exécutions et à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien", a poursuivi le ministère des Affaires étrangères dans ce communiqué.

À Lyon, la manifestation partira à 14 heures de la place des Terreaux en direction de la place Bellecour, la fin de la manifestation est prévue à 17 heures. Elle est organisée par le Collectif National Femme Vie Liberté.