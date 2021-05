Une manifestation pro-Palestine rassemble cent-cinquante personnes à La Rochelle

Sur le vieux-port, la statue Duperré était samedi après-midi entourée de 150 personnes et des dizaines de drapeaux palestiniens. L'antenne France Palestine Solidarité de Charente-Maritime avait appelé à se rassembler "en soutien au peuple palestinien".

Parmi les slogans et les drapeaux, le mot "paix" revient souvent. Comme dans le dos de Jessica. Elle porte une pancarte qui indique "solidarité avec le peuple palestinien et la paix pour tous" : "la paix, c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour ces deux peuples là. A la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens" affirme-t-elle.

De nombreux slogans appellent à la "fin de l'apartheid", Jessica souhaite que les différents acteurs du conflit se rangent du côté des organismes internationaux : "Le peuple palestinien a des droits et Israël aujourd'hui se rend hors la loi aux yeux de la justice internationale".

Plusieurs manifestions ont eu lieu ce samedi en France. Certaines ont été interdites comme à Paris, à Aubervilliers, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, à Nice ou encore Dijon où l'on craignait des débordements.

Elles interviennent alors que de nouveaux affrontements ont lieu entre Palestiniens et forces israéliennes à Jérusalem-Est, secteur occupé de la Ville sainte, depuis le 3 mai.