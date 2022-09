Une plage du Calvados nommée "Elizabeth II" : l'hommage proposé par Anne d'Ornano, ex-maire de Deauville

Au lendemain de la disparition de la reine d'Angleterre, l'ex-présidente du Conseil général du Calvados et ancienne maire de Deauville Anne d'Ornano a confié ce vendredi à France Bleu Normandie vouloir nommer une plage du département "Elizabeth II" pour rendre hommage à la souveraine britannique.

Alors que la reine Elizabeth II est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans, plusieurs initiatives ont lieu pour saluer la mémoire de la souveraine britannique.

Parmi les propositions, Anne d'Ornano a confié ce vendredi à France Bleu Normandie vouloir nommer une plage du Calvados "Elizabeth II" pour lui rendre hommage car "la plage c'est quelque chose d'immortel".

Ajouter "Elizabeth II" à la suite du nom d'une plage existante ?

L'ex-présidente du Conseil général du département et ancienne maire de Deauville a estimé que ce serait une bonne chose sur "l'une des plages où tellement d'Anglais sont venus mourir et qui ne l'ont pas vu régner".

Et de préciser son idée : "Les plages portent le nom qu'elles portaient durant la guerre donc on pourrait ajouter "Elizabeth" à la suite".

"Il faut trouver quelque chose qui pourrait perdurer quelque part pas trop loin de Guillaume Le Conquérant qu'on ait un souvenir inamovible d'elle", a conclu Anne d'Ornano.

Elizabeth II dans le Calvados à plusieurs reprises

Au cours de son règne, la reine est venue plusieurs fois en Normandie. Et notamment dans le Calvados pour commémorer le Débarquement du 6 juin 1944 en 1984 (Utah Beach), 1994 (Omaha Beach), 2004 (Arromanches) et 2014 (Bayeux et Ouistreham).

Passionnée de chevaux et d'équitation, Elizabeth II a visité des haras normands durant des séjours de plusieurs jours et s'est même rendue à Deauville sur la célèbre promenade des Planches à bord de sa Rolls Royce en 1987.

