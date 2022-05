Une réfugiée ukrainienne de Boutcha a trouvé une deuxième famille à Sarreguemines

Valentina est arrivée il y a deux mois jour pour jour de l'enfer de Boutcha, en Ukraine. Après deux jours de bus à travers l'Europe, elle a été recueillie par Sabine et David, un couple de Sarreguemines. Depuis, la professeure de français à la retraite est devenue "un membre de notre famille".

De gauche à droite : Valentina, 75 ans, réfugiée ukrainienne, Sabine et David, le couple de Sarreguemines qui l'accueille depuis le 16 mars 2022.

Onze familles de réfugiés ukrainiens sont accueillies à Sarreguemines en ce moment. Parmi eux, Valentina, professeure de français à la retraite de 75 ans. Originaire de Boutcha, elle ne voulait pas quitter sa ville. Mais après dix jours dans une cave, dans la crainte des bombes, elle a pris un bus, direction la Moselle.

"J'étais seule", explique Valentina. Son fils est pasteur, il est resté en Ukraine, ses petits-enfants et sa belle-fille sont partis directement en Moldavie. La retraitée a donc quitté sa ville en bus, d'abord pour la Pologne. Grâce à un pasteur de Kiev, son fils a contacté le pasteur de Sarreguemines et le bus a conduit Valentina jusqu'à la Brême d'Or, à la frontière allemande.

Elle fait partie de la famille" - Sabine, aide-soignante à Sarreguemines

"Quand on l'a accueillie, elle était fatiguée, soulagée, surprise aussi. Elle pensait que personne ne voudrait accueillir une femme de 75 ans", explique Sabine. C'est le pasteur du couple qui leur a proposé d'accueillir des réfugiés, aujourd'hui, ils vivent au quotidien avec Valentina. "C'est elle qui a fait les semis dans le jardin, on va boire le café chez mes parents, on promène mes chiens, elle fait partie de la famille", raconte Sabine, aide-soignante.

Valentina rêve de voir Paris avec tous les autres réfugiés ukrainiens de Sarreguemines

Son mari David apprend petit à petit le russe, "et puis j'ai installé deux traducteurs sur mon téléphone pour les mots plus techniques". Petit à petit, Valentina s'est livrée à eux. "Elle nous a raconté l'enfer de Boutcha, de Kiev, nous, on tente de comprendre, avec notre histoire de frontaliers aussi, mais c'est difficile". Le couple espère donc que Valentina pourra sympathiser avec les autres réfugiés hébergés dans la commune.

C'est la première fois que Valentina, professeure de français pendant vingt ans en Ukraine, vient en France. Aujourd'hui, son rêve, c'est de voir Paris. "J'ai demandé au maire de Sarreguemines s'il pouvait organiser une sortie avec tous les réfugiés, il a dit oui", explique Valentina, le sourire aux lèvres.