Hasparren, France

Claire Heguy à son atelier-magasin H Berri à Hasparren © Radio France - Iban Etxezaharreta

Un engagement éthique et esthétique. Faire de la mode, des créations à partir d'anciens vêtements pour préserver les ressources naturelles, c'est la raison d'être de ce concours de mode, Oversew Fashion Awards. C'est aussi le choix de Claire Heguy, 28 ans, "très heureuse" d'avoir reçu ce prix dans la catégorie conception à la fin du mois de juillet dernier.

"Sobera untsa da ! Biziki kontent naiz"

Claire Heguy Zelanda Berrian saristatua Copier

Je suis très heureuse du prix, c'est une reconnaissance" (Claire Heguy)

"C'est une reconnaissance, une valorisation de mon travail" commente la jeune styliste qui a ouvert son atelier-magasin, H Berri, en plein coeur du bourg d'Hasparren en décembre. Pour donner un nouveau souffle aux anciens tissus et vêtements. Un projet professionnel, de vie, qu'elle a mûri à la pépinière Aldatu pendant plus de deux ans. Et qui vient de loin : "Enfant, j’ai reçu une machine à coudre en plastique avec des piles. J’étais jalouse de celle de ma cousine branchée au secteur. Ce fut ma première motivation pour la couture."

"Un jour, deux créatrices m’ont demandé un dépôt de mes vêtements dans leur boutique. Dans la couture, on suit ce que font les autres. L’année dernière, j’ai découvert leur sélection à ce concours en Nouvelle Zélande. Cela m’a donné envie d’y participer aussi. Ce challenge permet de faire évoluer ma création, mieux de la renouveler." Et de la faire connaître.

Claire Heguy prépare un nouveau modèle s'approchant de la robe primée © Radio France - Iban Etxezaharreta

La robe primée "Bittori" reste en Nouvelle Zélande, conformément au règlement du concours. En revanche elle met un dernier coup d'aiguille à un deuxième modèle qui s'en approche. "Bittori 2" ?