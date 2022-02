Une Rouennaise qui a de la famille en Ukraine raconte : "Ma sœur me dit qu'il y a des explosions partout"

Des civils ukrainiens tentent de fuir les explosions et créent des embouteillages monstres à Odessa, ou ici à Kiev

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans un discours le début d'une "opération militaire" en Ukraine, quelques jours après avoir reconnu la souveraineté des territoires séparatistes pro-russes du Donbass, dans l'Est du pays. "Ma sœur habite à Odessa, elle m'a appelée à 4 h. Elle me dit qu'il y a des tirs et des explosions de partout", raconte à France Bleu Normandie, Alla Aleinikova, une restauratrice d'origine russe installée à Rouen.

"Embouteillages monstres"

Odessa, une ville portuaire sur la Mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, fait partie des villes ukrainiennes où des explosions ont été signalées, au même titre que Kiev, la capitale, ainsi que Kharkiv, la deuxième ville du pays, ou encore Marioupol. "Ils bombardent des infrastructures", explique Alla, alors que les Russes disent également avoir détruit des bases aériennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il y a une telle panique, il y a des embouteillages monstres, poursuit Alla. Ma sœur voulait aller chercher ma mère mais c'est impossible. Les banques sont prises d'assaut, mettez vous à leur place : les gens sont perdus."

à lire aussi "C'est la panique à Kiev", raconte une Ukrainienne qui vit à Strasbourg

Alla Aleinikova explique qu'elle suit la situation sur place à la télévision avec angoisse : "Il n'y a pas beaucoup d'experts qui voient vraiment ce qu'il se passe. Ce qui fait peur c'est aussi qu'il y a en Ukraine plusieurs centrales nucléaires, il y a des usines chimiques, surtout à Odessa...", conclut Alla.