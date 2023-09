"Une solidarité très large" - Khalid Jarmouni, du Collectif bisontin de soutien au peuple marocain

"Les liens entre la France et le Maroc sont très profonds", tient d'abord à rappeler Khalid Jarmouni, l'un des porte-paroles du Collectif bisontin de soutien au peuple marocain qui s'est créé ce dimanche, 24 heures après le terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays. "Tout de suite on s'est organisé pour créer un collectif qui est d'abord citoyen, pour aborder une aide significative et structurée aux plus démunis."

Comment faire pour aider ?

"Ce dont on a besoin, c'est principalement d'argent, principalement pour apporter notre pierre sous forme d'aide aux villages les plus reculés", précise aussitôt Khalid Jarmouni. Et pour cela, deux possibilités, sur le Facebook du Collectif bisontin de soutien au peuple marocain ou sur le site de la ville de Besançon, https://www.besancon.fr

L'occasion de rappeler aussi l'appel aux dons financiers de la Croix Rouge sur https://donner.croix-rouge.fr/urgence-maroc/